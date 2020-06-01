Varto'da dilenciler yeniden işbaşında MUŞ (İHA) – Türkiye'de normalleşme süreciyle birlikte Muş'un Varto ilçesinde dilenciler işbaşı yaptı.

MUŞ (İHA) – Türkiye'de normalleşme süreciyle birlikte Muş'un Varto ilçesinde dilenciler işbaşı yaptı.

Varto ilçesinde normalleşme tedbirleri kapsamında esnaf iş yerlerini açmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde il dışından gelen dilenciler ise sosyal mesafeyi hesaba katmayarak dilenmeye başladı. Kaldırımları mesken tuttun dilenciler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dilenerek kazanç sağlamaya çalışıyor. Çoğu il dışından gelen kadın ve çocuk dilencilerin sosyal mesafeye uymamaları ise dikkat çekti.

Varto Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akkaya, dilenci konusuyla ilgili tedbir aldıklarını belirterek, "Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA