Varto'da Dernek Açılışı

Muş'un Varto ilçesinde kurulan "Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği" törenle açıldı.



Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğinin açılış töreninde konuşan Başkan Gıyasettin Aydemir, dernek çatısı altında her türlü kültürel ve sosyal faaliyetleri gerçekleştireceklerini kaydetti. Aydemir, "İlçemizde iş imkanı yok denecek durumda, üretim çok kısıtlı denecek düzeyde, işsizlik hat safhada, gençlerimiz ya yurt dışında ya da Batı illerimizde iş aramaya gitmektedir. En önemli hedefimiz, sizlerle iyi bir iletişim kurarak Varto'muzu geliştirecek, güzelleştirecek, iş imkanı sağlayacak projeler üreterek istihdamı sağlamak olacaktır. Dernekçilik zor bir iştir. Kurmak kolaydır. Ama yaşatmak büyük bir enerji ve özveri ister. Görev üstelenenlerin kuvveti ve enerjisi sizlersiniz. Sizler olmadan dernek yaşamaz. Sizlere güvenerek yola çıktık. Kaymakamımızın, valimizin, milletvekilimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının yardım ve desteklerini bekliyor, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Varto Dernekleri Genel Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan'ın da bir konuşma yapmasının ardından derneğin açılışı yapıldı. - MUŞ