Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi
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Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi

Muş'un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muş'un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

H. Kaya Özer Camii'nde düzenlenen programa Varto Müftüsü Bayram Öztürk, İlçe Vaizi Muhammed Sami Daymaz, imamlar ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, gecenin önemine değinerek, "Üç aylar mevsiminin manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan Berat Kandilini kutlamış olduk. Berat gecesi demek, günahlardan berat etmek demek. Yüce Rabbimizin affına, mağfiretine, dirayetine mahzar olmak demek. Rabbim inşallah bu vesile ile bütün Müslümanların günahlarını bağışlar. Rabbim bizleri haktan, hakikatten, doğruluktan, adaletten, dürüstlükten ayırmasın İnşallah. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp O'nu anacağız. İnşallah Varto'muz için hayırlara vesile olur" dedi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından program dua edilmesi ile sona erdi. - MUŞ

Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi
Varto'da Berat Kandili programına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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