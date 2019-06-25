Varto'da 3.3 şiddetinde deprem
Muş'un Varto ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Muş'un Varto ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 17.10'da merkez üssü Varto'nun Sağlıcak köyünde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. - MUŞ
Kaynak: İHA
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