Varto'da 15 Temmuz etkinliği

Muş'un Varto ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı etkinlikler düzenlendi.

Muş'un Varto ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı etkinlikler düzenlendi.

Varto Kaymakamlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü nedeniyle Belediye İş Hanı önünde bir etkinlik gerçekleştirildi. Şehit ailelerinin de ziyaret edildiği etkinlikler kapsamında Hacı Kaya Özer Camiinde de mevlit programı düzenlendi. Akşam saatlerinde ise Varto Öğretmenevi önünden Belediye İşhanına kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri FETÖ terör örgütü, milletimizin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, yüreğinde millet ve vatan sevdası taşıyan aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Etkinliklere Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu, şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı