Varto'da 15 Temmuz etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Varto'da 15 Temmuz etkinliği

Varto'da 15 Temmuz etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'un Varto ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı etkinlikler düzenlendi.

Muş'un Varto ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı etkinlikler düzenlendi.

Varto Kaymakamlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü nedeniyle Belediye İş Hanı önünde bir etkinlik gerçekleştirildi. Şehit ailelerinin de ziyaret edildiği etkinlikler kapsamında Hacı Kaya Özer Camiinde de mevlit programı düzenlendi. Akşam saatlerinde ise Varto Öğretmenevi önünden Belediye İşhanına kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri FETÖ terör örgütü, milletimizin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, yüreğinde millet ve vatan sevdası taşıyan aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Etkinliklere Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu, şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Akış Kadir Doğulu Serra Arıtürk Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Varto'da 15 Temmuz etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 01:37:26. #1.14#

title