Varto'da 140 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
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Varto'da 140 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

MUŞ'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köy ve 50 mezranın yolu kapandı.

29.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:21
Varto'da 140 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

MUŞ'un ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köy ve 50 mezranın yolu kapandı.

Varto'da bu saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santim, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi buldu. Esnaf, iş yerlerinin önüne biriken karları temizledi. İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan, kar yağışı nedeniyle kapanan 90 köy ve 50 mezra yolunun açılması için ekiplerin çalıştığını söyledi.


Kaynak: DHA

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