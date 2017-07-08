Varto'da 1.5 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi

MUŞ'un Varto İlçesi'nde terör örgütüne yönelik yürütülen arama- tarama operasyonları sırasında toprağa gizlenmiş halde 1.5 ton amonyum nitrat ele geçirildi.



Valililikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından Varto İlçesi'ne bağlı Kayalıkale Köyü bölgesinde operasyon yapıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal anısına düzenlenen operasyonda arazide arama yapıldı. PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından araziye gizlenmiş vaziyette üzeri naylon ile örtülmüş, ağızları kapalı 30 torbada 1500 kilogram amonyum nitrat gübresi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.



- Muş