Varto Anaokulu Öğrencilerine İtfaiye Eğitimi

Muş'un Varto Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine itfaiyenin çalışmaları hakkında bilgi verildi.



Varto Belediyesi İtfaiye Amiri Kamer Tekin, beraberinde itfaiye çalışanları ile birlikte Varto Anaokulu'nu ziyaret ettiler. Burada minik öğrencilere itfaiyenin görevlerinin neler olduğunu ve hangi konularda müdahalelerde bulunacağına dair bilgiler verildi. İtfaiye Amiri Kamer Tekin, itfaiyenin bölgenin en güçlü itfaiye kuruluşu olduğuna dikkat çekerek, itfaiyeciliğin çok önemli bir meslek olduğunu anlattı. İtfaiyenin doğal afetlerde insanlar için çok önemli bir etken olduğuna değinen Tekin, öğrencilere itfaiyenin çalışmalarının sevdirilmesi ve bilinçlendirilmesi açısında çalışmalar yaptıklarını vurguladı. İnsan hayatını kurtarma açısından itfaiyecilik mesleğinin gururla yapılan bir iş olduğunun altını çizen Tekin, Varto Belediye itfaiyesinin hem ekipman hem de eğitim açısından kendisini sürekli geliştirmeyi sürdüreceğini ifade etti.



Öğrencilere, uygulamalı olarak yangın sırasında yapılması gerekenler anlatıldı, uygulamalı olarak yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. - MUŞ