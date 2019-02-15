Varşova'daki Yemen Dörtlü Toplantısı

İngiltere, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptıkları toplantıda, Yemen'deki iç savaş, insani durum ve 2018'de varılan anlaşmaların hayata geçirilmesini ele aldı.

Yemen Dörtlü Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, bakanların, Yemen'deki çatışmaya yönelik kapsamlı bir siyasi çözüme olan bağlılıklarını ve Aralık 2018'de Yemenli taraflarca İsveç'te yapılan anlaşmaları destekledikleri yinelendi.



Açıklamada, "Bakanlar, bu anlaşmaların uygulanmasını destekleyen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi ve Ulusal Diyalog Konferansı sonuçlarında ortaya konulan politik çerçeveyi temel alan BMGK 2451 ve 2452 kararlarının kabul edilmesini memnuniyetle karşılarken, bu bağlamda, BM Özel Elçisinin tükenmeyen çabalarına tam destek verdiklerini de yineledi." ifadeleri kullanıldı.



Hudeyde Anlaşması'nın uygulanması

Yemen'de tarafların Aralık 2018'de imzaladıkları anlaşmaların hızlı ve tam olarak uygulanması çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlar, Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komitesi (RCC) tarafından Hudeyde'deki kuvvetlerin konuşlandırılması konusundaki ön anlaşmayı memnuniyetle karşılarken, Husiler ile Yemen hükümetini bu plana ilişkin sözleşmelerini onaylamaları ve acil olarak RCC ve BM Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu (UNMHA) ile iş birliği içinde çalışarak, Hudeyde kenti başta olmak üzere, Salif ve Ras İsa limanlarından gelen güçlerin karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması çağrısında bulundu. Bakanlar, Hudeyde Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin geciktirme taktiklerinden kaçınılmasının önemine işaret ederek, durumu izlemeyi, daha fazla gecikme olması durumunda tekrar görüşmeyi kararlaştırdı."

Bakanların, Yemen'deki tarafların kontrolleri altındaki bölgelerde, özellikle Husiler tarafından kontrol edilen Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarında UNMHA görevlilerinin güvenliğinin sağlanması ve BMGK 2452 kararı uyarınca personel, teçhizat, gıda ve gerekli malzemelerin Yemen içinde engelsiz ve hızlı transferinin kolaylaştırılmasını istediği ifade edildi.



Bu bağlamda Husilerin UNMHA görevlilerinin hayati önem taşıyan çalışmalarını engelleyici bürokratik uygulamaların kaygı verici olduğuna işaret eden bakanlar, ayrıca tarafları, tutuklu değişimine ilişkin hayata geçirilmesi öngörülen anlaşmanın sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmaları ve Taiz Ortak Koordinasyon Komitesi kurma çabalarını artırmaya çağırdı.

İran'dan Husilere destek

Açıklamada, bakanların İran'ın Husiler'e sağladığı yasa dışı finansman başta olmak üzere, balistik füze ve gelişmiş silahlar yoluyla Yemen'deki istikrarsızlaştırıcı etkisini de ele aldıkları belirtilerek, BM'nin uzman heyetinin İran'ın BMGK 2216 ve 2231 kararına aykırı olarak Husilere gelişmiş silahlar sağladığını tespit ettiği vurgulandı.



Husiler'in ocak ayında Anad havalimanına insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıyı kınayan bakanların, bu tür saldırıların yanı sıra komşu ülkelere yönelik balistik füze kullanımının sürecin tamamlanmasını geciktirdiğini, Husiler'in yasa dışı yakıt ithalatını azaltması ve İran'ın buna olanak sağlamaması gerektiğini ifade ettikleri aktarıldı.

Yemen'de çatışmaların yol açtığı insani drama dikkati çeken bakanların, yiyecek ve yakıtın ülkeye girmesini sağlamanın ve barış sürecinin bir parçası olarak ekonomik güven oluşturma önlemlerinin desteklenmesinin gerektiğine işaret ettikleri vurgulandı.



Açıklamada, bakanların Suudi Arabistan tarafından Yemen Merkez Bankasına 2,2 milyar dolarlık depozito yatırılmasından ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin 570 milyon dolarlık katkısından memnuniyet duydukları ifade edildi.

Bakanların, Yemen hükümetinin memur, öğretmen ve sağlık çalışanlarının maaşlarının düzenli olarak ödenmesini sürdürme kararlılığını memnuniyetle karşıladıkları ve Husileri de bu konuda iş birliği yapmaya davet ettikleri belirtildi. Sana'da bazı yerel bankaların çalışmalarına yasa dışı müdahalede bulunan Husileri kınayan bakanların, yerel bankalara yönelik bu baskıların sona erdirilmesini istedikleri kaydedildi.

Açıklamada, toplantıya katılan bakanların, Yemen'deki çatışmayı sona erdirmek ve siyasi bir çözüme ulaşma çabalarını iki katına çıkarmak için bir fırsat penceresi olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

Kaynak: AA