Varşova'daki park yeni yıl öncesi ışıklandırıldı

Polonya'da bulunan Royal Baths Park, yeni yıl öncesi ışıklandırıldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Royal Baths Park'ta bulunan Çin Caddesi yılbaşı tatili öncesinde, dış çizgileri rengarenk ışıklarla aydınlatılan resimlerle donatıldı. Varşova halkı yerel saatle 20.00'a kadar parkı gezerek ışıklandırılan resimlerle fotoğraf çektiriyor. Cadde boyunca ışıklandırılan resimler 17. ve 18. yüzyıla vurgu yapıyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı