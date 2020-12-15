Varşova'daki park yeni yıl öncesi ışıklandırıldı
15.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:23
Polonya'da bulunan Royal Baths Park, yeni yıl öncesi ışıklandırıldı.
Polonya'da bulunan Royal Baths Park, yeni yıl öncesi ışıklandırıldı.
Polonya'nın başkenti Varşova'daki Royal Baths Park'ta bulunan Çin Caddesi yılbaşı tatili öncesinde, dış çizgileri rengarenk ışıklarla aydınlatılan resimlerle donatıldı. Varşova halkı yerel saatle 20.00'a kadar parkı gezerek ışıklandırılan resimlerle fotoğraf çektiriyor. Cadde boyunca ışıklandırılan resimler 17. ve 18. yüzyıla vurgu yapıyor. - VARŞOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı