Varsak-Müze tramvay hattında iki ayda 892 bin yolcu taşındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Varsak-Müze tramvay hattında iki ayda 892 bin yolcu taşındı

Varsak-Müze tramvay hattında iki ayda 892 bin yolcu taşındı
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında hizmete giren Varsak-Müze arasındaki tramvay hattını, iki ayda 892 bin yolcunun kullandığı bildirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında hizmete giren Varsak- Müze arasındaki tramvay hattını, iki ayda 892 bin yolcunun kullandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, "Yarım kalan, halkın yararına olan projeleri tamamlayacağız" sözü doğrultusunda, 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin tamamlanarak ulaşıma kazandırıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım ağına güç kazandıran Varsak'ı otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Müze ile şehir merkezine bağlayan Varsak-Müze hattıyla kesintisiz ulaşımın sağlandığı vurgulandı.

25-Ekim-1 Kasım'da ücretsiz hizmet veren yeni hatla 1 Kasım-31 Aralık'ta 892 bin yolcunun taşındığı ifade edildi.

Raylı sistemin, Atatürk Durağı, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze Durağı arasındaki güzergahında seferlerine devam ettiği kaydedildi.

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

 Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha
AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında hizmete giren Varsak-Müze arasındaki tramvay hattını, iki ayda 892 bin yolcunun kullandığı bildirildi.

title