Varsak-Müze tramvay hattında iki ayda 892 bin yolcu taşındı
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında hizmete giren Varsak-Müze arasındaki tramvay hattını, iki ayda 892 bin yolcunun kullandığı bildirildi.
ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında hizmete giren Varsak- Müze arasındaki tramvay hattını, iki ayda 892 bin yolcunun kullandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, "Yarım kalan, halkın yararına olan projeleri tamamlayacağız" sözü doğrultusunda, 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin tamamlanarak ulaşıma kazandırıldığı belirtildi.
Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım ağına güç kazandıran Varsak'ı otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Müze ile şehir merkezine bağlayan Varsak-Müze hattıyla kesintisiz ulaşımın sağlandığı vurgulandı.
25-Ekim-1 Kasım'da ücretsiz hizmet veren yeni hatla 1 Kasım-31 Aralık'ta 892 bin yolcunun taşındığı ifade edildi.
Raylı sistemin, Atatürk Durağı, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze Durağı arasındaki güzergahında seferlerine devam ettiği kaydedildi.