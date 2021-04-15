Bilecik'te arılarda "varroa hastalığı" ile mücadele projesi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Arılarda "Varroa hastalığı" ile mücadele projesi kapsamında hastalıkla mücadele ve üretimi artırma amacıyla ilaç dağıtımı ve uygulama etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Arılarda "Varroa hastalığı" ile mücadele projesi kapsamında hastalıkla mücadele ve üretimi artırma amacıyla ilaç dağıtımı ve uygulama etkinliği düzenlendi.

İl genelindeki 200 arı işletmesinde bulunan 13 bin kolonin ilaçlanması amacıyla İl Özel İdaresince yüzde 50 hibe destekli temin edilen ilaçlar, Kayabeli köyünde üreticilere dağıtıldı.

İlaçlar, Bilecik Vali Bilal Şentürk, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Bilecik Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez tarafından üreticilere teslim edildi.

Desteklenen proje kapsamında varroa hastalığı nedeniyle toplu arı ölümlerini azaltmak ve bal üretim oranını artırmak amacıyla il genelinde ilaç dağıtımı yatıklarını ifade eden Şentürk, "2020 yılında 1531 adet kovanda hastalıktan dolayı kayıp yaşandı. Bilecik genelinde tüm arıcıları doğrudan etkilemekle beraber kayıpları oldu. Hem arı yetiştiricimizi hem de ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden toplu mücadele çok önem arz etmektedir. Bu kapsamında arıcıların, arı kovanlarında, koordineli bir şekilde aynı zamanda, alınan şerit şeklindeki ilaçlar tüm kovanlara uygulanacak. Kaliteli bal ve arı ürünü üretimi olacak. Hastalık nedeniyle bal üretimindeki kayıp, ilaçlama sayesinde bal üretimini artırmayı hedefliyoruz. Bilecik balının marka haline gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yeni sezonun üreticilerimize bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş da arıcılık projesiyle 13 bin koloniyi 50 bin koloniye ulaştırmak istediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan