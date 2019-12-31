Varlık Fonu yüzde 10 hisseyi daha aldı

31.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:35

Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığımız üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90,60'a çıkardık."

(İHA)

Kaynak: İHA