Varlık Fonu Turkcell Hisselerini Satın Aldı Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Turkcell'in en büyük hisse payı satın alındı.

Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Turkcell'in en büyük hisse payı satın alındı. Peki bu durum ne anlama geliyor ve Turkcell için hangi değişikliklere yol açacak? İşte Varlık Fonu Turkcell alımı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar!

Varlık Fonu Turkcell Hisselerinin Yüzde Kaçını Satın Aldı?

Telia Company, Turkcell'in yüzde 51 oranındaki kısmına sahip olan Turkcell Holding şirketinin yüzde 47,1 oranındaki kısmını elinde bulunduruyor. Bu noktada Turkcell Holding için geriye kalan pay ise Çukurova Holding ve L1 tarafından paylaşılmakta. Yapılan açıklamalara göre Telia Company, şirketteki yüzde 24,02 oranındaki dolaylı hissesini 530 milyon dolar karşılığında satışa çıkardı.

Türkiye Varlık Fonu yaptığı duyuruda "Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in yüzde 26.2 oranında hissedarı oluyor. Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell'in en büyük hissedarı olacak." ifadelerini kullandı.

Sahip olunan yüzde 26,2 payın içerisinde yer alan yüzde 15'lik imtiyaz hisseleri ile birlikte Turkcell Yönetim Kurulu içerisinde yer alan dokuz üyeden beşi Türkiye Varlık Fonu tarafından belirlenecek ve bu noktada şirketin yönetim kontrolünde en büyük hissedar olunmuş olacak.