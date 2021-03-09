Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı
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Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı

09.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:13
Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğü görevine Salim Arda Ermut atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğü görevine Salim Arda Ermut atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Dönmez görevden alındı. Dönmez'in yerine Salim Arda Ermut atandı. Atamanın Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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