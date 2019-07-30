Varlık barışında neler değişecek?
Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin varlık barışına başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılırken, taşınmazlar da kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek değerlendirilebilecek.
Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin varlık barışına başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılırken, taşınmazlar da kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek değerlendirilebilecek.
Kaynak: Dunya.com
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