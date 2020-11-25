Varlık Barışı nedir? Varlık Barışı ne zamana kadar geçerli? Varlık Barışı ne zaman sona erecek?
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Varlık Barışı nedir? Varlık Barışı ne zamana kadar geçerli? Varlık Barışı ne zaman sona erecek?

25.11.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:48

Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" hakkında detaylar açıklandı. Peki, Varlık Barışı ne zamana kadar geçerli? Varlık Barışı ne zaman sona erecek? Varlık Barışı nedir?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçen hafta yürürlüğe girmesi sonrası varlık barışı hakkında meraklı sorular sorulmaya başlandı. Peki, Varlık Barışı nedir? Varlık Barışı ne zamana kadar geçerli? Varlık Barışı ne zaman sona erecek?

VARLIK BARIŞI NEDİR?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçen hafta yürürlüğe girmesi ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen "Varlık Barışı" 6. kez hayata geçmiş oldu.

VARLIK BARIŞI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Türkiye'de ilki 2008'de uygulamaya konulan Varlık Barışı ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek.

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VARLIK BARIŞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları vergi dairelerine bildiren mükellefler de uygulamadan yararlanabilecek.

Varlık Barışı nedir? Varlık Barışı ne zamana kadar geçerli? Varlık Barışı ne zaman sona erecek?

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Haber Yorumları (2)
ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: VALLA AKLI OLAN KANMAZ BU OYUNA.
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TAKAVİT: sayin TC yoneticileri 2 yanlis bir dogru etmez bu varliklarin TC ne getirilmesi konusu davutoglu zamanindada planlandi ozaman her getirilen servetten 3 alinacak diyede eklendi sanki sakin denemeyin mesaji gibi ben jurtdisinda varligima vergi odeyiyorum ama biryilin sonunda hakkini aliyor neydi o getirdin ver goturdun ver getirecegim birikimimi vazgectim ozaman simdi gene ama iceriligini bilmeden jerimden kipirdamam bende isderim el kullanacagina vatanim kullansin ama beni apdal yerine koymadan
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