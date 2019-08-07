Varlık Barışı ilgi görüyor

07.08.2019 12:51

Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Yönetici Ortağı Fatih Çayabatmaz, Varlık Barışı'na ilişkin, "Varlık Barışı'nın tebliğinin yayımlanması ile uygulama ayrıntıları netleşmiş bulunuyor. Tebliğin, kapsamı oldukça geniş tuttuğunu gördük. Daha ilk günlerde uygulamaya gerek yurt içinden gerek yurt dışından büyük bir ilgi gözlemlenmekte." ifadelerini kullandı.

Çayabatmaz yaptığı açıklamayla, Varlık Barışı hakkında bilgi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğinin 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlamasından sonra uygulamanın ayrıntılarının netleştiğini belirten Çayabatmaz, yeni Varlık Barışı'na başvuruların pazartesi günü başladığını hatırlattı.

Yeni Varlık Barışı'nın öncekilerden farklı olduğunu belirten Çayabatmaz, yeni düzenlemenin sadece Türk tabiiyetinde olanları değil Türkiye'de ikametgahı bulunmayan yabancı uyruklu kişileri ve şirketleri de

kapsadığını kaydetti.

Çayabatmaz, "31 Aralık 2019'a kadar sürecek Varlık Barışı'ndan yararlanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin veya yabancı uyruklu şirketlerin yıl sonuna kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirerek kayıtlı hale getirebilmesi mümkün. Yabancıların bu ölçüde geniş olarak ilk kez kapsama alındığı bu Varlık Barışı'nda Türkiye'de kurulu bulunan yabancı ortaklı şirketlerin yurt içi veya yurt dışındaki varlıklarını beyan ederek sisteme sokabilmesi de mümkün." bilgisini verdi.

"Gönderici hesapla beyan eden kişinin farklı olması mümkün"

Fatih Çayabatmaz, "Varlık Barışı'nın tebliğinin yayımlanması ile uygulama ayrıntıları netleşmiş bulunuyor. Tebliğin, kapsamı oldukça geniş tuttuğunu gördük. Daha ilk günlerde uygulamaya gerek yurt içinden gerek yurt dışından büyük bir ilgi gözlemlenmekte. Gerek verginin yüzde 1'e düşürülmüş olması, gerek kapsamın oldukça geniş tutulması dolayısıyla bu varlık barışının gelmiş geçmiş en büyük Varlık Barışı olmaya aday olduğu ifade ediliyor." değerlendirmesini yaptı.

Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin Varlık Barışı'ndan yararlanarak yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye çok düşük vergiyle getirmesinin mümkün olacağını ifade eden Çayabatmaz, şunları kaydetti:

Çayabatmaz, "Varlık Barışı'nda devlet 'Bu parayı sana kim gönderdi' diye bakmıyor, yani gönderici hesapla beyan eden kişinin farklı olması mümkün. Ayrıca devlet, 'Ne amaçla gönderdi', 'Bu para neyin parası', 'Bu parayı ne zaman kazandın' diye bakmıyor. Ancak şirketler adına beyan edilecek paralarda üçüncü kişiler tarafından transfer edilmesi paranın şirkete veya ortağına ait olduğunun belgelendirilmesi gerekiyor, bu ise basit bir iki belge ile yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Yabancıların Türkiye'ye gelip işlemleri bizzat yapmalarına gerek yok"

Varlık Barışı'nın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak için alanında güvenilir uzmanlarla çalışılması gerektiğini aktaran Fatih Çayabatmaz, şöyle devam etti:

"Varlık Barışı'ndan yararlanmak için yabancıların Türkiye'ye gelip işlemleri bizzat yapmalarına gerek yok. Başvurunun gerçek veya tüzel kişilerin yetkili kılınmış vekilleri veya kanuni temsilcileri

tarafından vekaletname ile de yapılabilmesi de mümkün. Yani Türkiye'de güvendikleri bir firmaya yetki vererek işlemlerini yaptırabilirler. Bu halde bankalar söz konusu vekil veya kanuni temsilcinin yetkili olup olmadığını vekaletname üzerinden kontrol ediyor.

Her ne kadar başvuru süreci kolay gibi görünse de yüksek meblağlı yatırımlar olduğundan en ufak bir hatada ciddi sonuçları doğurabiliyor. Bu nedenle başvuruyu uzman bir danışmanlık firması ile yaptırmanın hata etmemek açısından çok faydalı olduğunun altını çizelim."

Kaynak: AA