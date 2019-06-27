"Varilli minare" ilgi çekiyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kağnılı köyünde varillerle yapıldığı için "Varilli minare" olarak bilinen 15 metre yükseklikteki minare ilgi çekiyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki 16 haneli Kağnılı köyünde yaşayan vatandaşlar, 1995 yılında köylerinde cami yaptırmak için bir araya geldi.

Aralarında topladıkları paralarla cami inşaatını tamamlayan vatandaşlar, caminin minaresini bütçe yetersizliği nedeniyle yapamadı.

8 yıl boyunca minaresiz kalan camide ibadetlerini sürdüren vatandaşlar, yıllar sonra bir kez daha bir araya gelerek minare yaptırmaya karar verdi.

Minarenin yapılış maliyetini hesaplayan ve yeterli parayı bulamayan vatandaşlar, daha az maliyetle çok sayıda sac varil alarak minarenin inşaatına başladı.

Sac varilleri demirlerle destekleyip birbirlerini kaynak yaparak minareye dönüştüren vatandaşlar, 15 metre yüksekliğindeki minarenin en üstünde de demirden ay ve yıldız yaptı.

Ziyaretçiler minare önünde özçekim yapıyor

Çevre köylerde yaşayan vatandaşların da Kağnılı köyünü ziyaretlerinde sıra dışı ve ilginç minarenin önünde özçekim yapması köy halkını mutlu ediyor.

Kağnılı köyü Muhtarı Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sac varille yaptıkları minarenin ilçenin en ilginç minaresi olduğunu söyledi.

Bölgede "Varilli Minare" olarak bilinen minarenin maliyetinin az olduğunu, minareyi görmek isteyen ziyaretçilerin köye gelmesinin kendilerini sevindirdiğini dile getiren Karahan, şunları anlattı:

"Köyde hane sayısının az olması ve vatandaşların maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle normal bir minare yapmak için para toplayamadık. Daha ucuza mal olması için biz varil bidonlarıyla minare yaptık. Bizim köye bazen yabancı insanlar geldiğinde minareye bakıp gülüyor. Bize diyorlar 'bunu kim akıl etti, nasıl düşündünüz varilden minare yapmayı' diyorlar. Biz bu şekilde düşündük."

"Herkes gelip bu minarenin yanında fotoğraf çekiyor"

Karahan, "Sonuçta bu da minare ve çok ilginç minare. Ağrı'da böyle bir minare olmayınca herkes gelip bu minarenin yanında fotoğraf çektiriyor. Bize fazla maliyeti olmadı. Normal bir minare yapsaydık daha çok para giderdi. Ama bidonla daha güzel oldu. Minarenin en üstünde de ay ve yıldız var. Ay ve yıldız bizim şerefimiz, namusumuz ve onurumuzdur. Bu yüzden en üste ay ve yıldızlı bayrağımızı yaptık."

Ağrı'dan köye gelen Musa Batak ise taziye için köye geldiklerini ve minareyi ilk gördüklerinde ilginç olduğu için şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.

Batak, "Köylüler minareyi varillerle yapmış. Ağrı'da böyle bir minare yok, ilk defa böyle bir minare gördük. Çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA