Varildeki Sızıntıdan Etkilenen 40 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Vali Atik'in Açıklaması
- Hastanede tedavi altına alınan kişilerden görüntüler Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in gazetecilere yaptığı açıklama Tedavi altına alınan kişilerSİİRT - Siirt'in Aktaş köyünde kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan etkilenen 40 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
- Hastanede tedavi altına alınan kişilerden görüntüler
Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in gazetecilere yaptığı açıklama
Tedavi altına alınan kişiler
SİİRT - Siirt'in Aktaş köyünde kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan etkilenen 40 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, gazdan etkilenen vatandaşları ve yakınlarını ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.