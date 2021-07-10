Varil patlaması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Varil patlaması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Varil patlaması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki sanayi sitesinde varilin patlaması sonucu ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki sanayi sitesinde varilin patlaması sonucu ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay'da 25 Haziran tarihinde sanayi sitesinde Akın Kalaycı'nın işlettiği demirci dükkanında bulunan içi boş yağ varili, güneşin de etkisiyle genleşti. İçerisinde basınç oluşan varil, spiral ile açılmak istendi. Spiralin varile temas etmesiyle birlikte varil patladı ve kapağı çevrede bulunan işyeri sahibi Akın Kalaycı, 64 yaşındaki Dereyücek Köyü Muhtarı Yaşar Ballıdağ ile 56 yaşındaki Satı Orman'a isabet etti. Yaşanan olayda varilin kapağının isabet ettiği Dereyücek Köyü Muhtarı Yaşar Ballıdağ ağır yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yaşar Ballıdağ hayatını kaybetti. - KASTAMONU

Varil patlaması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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