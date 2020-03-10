Varank: "Yeni dönemde TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak"
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Mustafa Varank, Güncel

Varank: "Yeni dönemde TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programına katıldı.

10.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:42
Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programına katıldı. (1)

Bakan Varank: "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak."

Varank: 'Yeni dönemde TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Varank: "Yeni dönemde TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak"

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