Varank: "Yarın 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme' ve 'Patent Tabanlı Teknoloji...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı'na katıldı.
13.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:14
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı'na katıldı. (2)
Varank: "Yarın 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme' ve 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Destekleme' çağrılarına çıkıyoruz." dedi.
Kaynak: AA