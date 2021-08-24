Varank: "Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak"

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'nda konuştu.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'nda konuştu. Bakan Varank, "Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez birer parçaları olacak" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş