Varank: "Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak"
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Varank: "Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak"

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'nda konuştu.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'nda konuştu. Bakan Varank, "Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez birer parçaları olacak" dedi.

Varank: 'Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak'
Varank: 'Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak'
Varank: 'Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak'
Varank: 'Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak'
Varank: 'Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak'
Varank: 'Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak'
Varank: 'Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak'
Varank: 'Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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Varank: "Yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak" - Haberler
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