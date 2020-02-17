Varank: Yabancı yatırımlarda güçlü ivmelenme bekliyoruz

17.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon gündemine odaklandığı bir dönemde Türkiye'ye yatırım yapanın kazanacağını belirterek, "2020 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda güçlü bir ivmelenme bekliyoruz. Tabii yapılan yatırımların sanayimizde bir kapasite oluşturması en temel önceliğimiz." dedi.