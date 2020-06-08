Varank: "Virüse karşı yüksek saflıkta antikor içeren bir ürün geliştirilecek"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısında konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
08.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısında konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)
Bakan Varank: "TÜBİTAK MAM ile bir start-up firması, virüsün tedavisinde kullanılacak yüksek saflıkta antikor içeren bir ürün geliştirecek."
Kaynak: AA