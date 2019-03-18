Varank: "Üretime Yatırım Yapın. Biz Burada Olmak İçin Elimizden Gelen Gayreti Gösteririz"
- Temel atma törenine katılanlardan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AMASYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçecek iki yeni fabrikanın temel atma törenine katıldı.
- Temel atma törenine katılanlardan görüntüler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AMASYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçecek iki yeni fabrikanın temel atma törenine katıldı. (1)
Kaynak: AA