Varank: "Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında... Video konferans yöntemiyle düzenlenen Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2) Bakan Varank: "Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz." Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yılın son çeyreğinde atılacak." Kaynak: AA