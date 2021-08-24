Varank: "(Ulusal Yapay Zeka Stratejisi) Kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sunucunun 'dijital ikizi' vasıtası ile yaptığı kapanış konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'nda konuştu.