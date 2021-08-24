Varank: "(Ulusal Yapay Zeka Stratejisi) Kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik"
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Varank: "(Ulusal Yapay Zeka Stratejisi) Kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik"

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sunucunun 'dijital ikizi' vasıtası ile yaptığı kapanış konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'nda konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Sunucunun 'dijital ikizi' vasıtası ile yaptığı kapanış konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'nda konuştu. Bakan Varank: "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik." dedi.

Varank: '(Ulusal Yapay Zeka Stratejisi) Kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik'
Varank: '(Ulusal Yapay Zeka Stratejisi) Kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik'
Varank: '(Ulusal Yapay Zeka Stratejisi) Kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik'
Varank: '(Ulusal Yapay Zeka Stratejisi) Kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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Varank: "(Ulusal Yapay Zeka Stratejisi) Kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik" - Haberler
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