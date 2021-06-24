Son dakika haberi! Varank: "Savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak"
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Son dakika haberi! Varank: "Savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak"

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu. (2)

Son dakika haberi! Varank: 'Savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak'
Son dakika haberi! Varank: 'Savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak'
Son dakika haberi! Varank: 'Savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak'
Son dakika haberi! Varank: 'Savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak'
Son dakika haberi! Varank: 'Savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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Son dakika haberi! Varank: "Savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak" - Haberler
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