Son dakika haberi! Varank: "Savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak"

Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu.