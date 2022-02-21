Varank: "Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar" - Haberler
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Varank: "Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar"

AA - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Tuncay Yamaner'in yaptığı 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kara kalem portresinin Bakan Varank'a hediye edilmesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

NİĞDE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Tuncay Yamaner'in yaptığı 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kara kalem portresinin Bakan Varank'a hediye edilmesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun Varank'a hediye takdimi

Bakan Varank'ın katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesi NİĞDE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (3)

Varank: Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar

Varank: Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar

Varank: Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar

AA - Güncel

Güzel Sanatlar Fakültesi, Mustafa Varank, 15 Temmuz, Niğde, Güncel, Haberler

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