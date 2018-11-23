Varank: Uçtan Uca Yerlileşme Programı Tüm Yabancı Yatırımcılara Açık Olacak

Bakan Varank, "Bu yeni politikayla üretici ve tüketici arasında yeni bir iş birliği modeliyle hedef ürünlerde ithal ikamesini gerçekleştiriyoruz.

Varank: Uçtan Uca Yerlileşme Programı Tüm Yabancı Yatırımcılara Açık Olacak

Bakan Varank, "Bu yeni politikayla üretici ve tüketici arasında yeni bir iş birliği modeliyle hedef ürünlerde ithal ikamesini gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki adım bu ürünlerin ihraç edilmesi olacak. Uçtan Uca Yerlileşme Programı tüm yabancı yatırımcılara açık olacak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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