Varank: "Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak gibi bir görevimiz var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep TÜBİTAK Kitapları ile buluşuyor etkinliğine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep TÜBİTAK Kitapları ile buluşuyor etkinliğine katıldı. (2)

"Biz Türkiye'nin geleceğini gerçekten parlak görüyoruz. Bunu düşünürken de hayalimizde hep gençlerimizin ne kadar cevval olduğu ne kadar önemli işleri rahatça başarabildikleri geliyor"

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak gibi bir görevimiz var. Bunun da yolunun üretimden, katma değerden, katma değerli üretimden geçtiğinin farkındayız"

"Burada yapılması gereken şey, bu katma değeri oluşturacak insanların tabii ki yetiştirilmesinden geçiyor"

"Deprem Master Planı ile ilgili de bir çalışmamız olacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş