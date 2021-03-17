Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek"

TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısı Toplantıya katılanlardan görüntü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sorulan soruyu yanıtlaması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,...