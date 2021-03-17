Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek"
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Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek"

17.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:18

TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısı Toplantıya katılanlardan görüntü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sorulan soruyu yanıtlaması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,...

TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısı

Toplantıya katılanlardan görüntü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sorulan soruyu yanıtlaması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısında konuştu. (3)

Varank: "TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek."

Varank: 'Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek'
Varank: 'Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek'
Varank: 'Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek'
Varank: 'Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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