Haberler » Ekonomi » Varank: Türkiye’nin otomobilinin marka çalışması bu sene tamamlanacak - Ekonomi

Varank: Türkiye’nin otomobilinin marka çalışması bu sene tamamlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak.

06.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:52
Varank: Türkiye’nin otomobilinin marka çalışması bu sene tamamlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'nin Otomobili'ne ilişkin, "Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler