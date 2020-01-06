Varank: Türkiye’nin otomobilinin marka çalışması bu sene tamamlanacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak.
06.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com