Varank: Türkiye’nin otomobilinin marka çalışması bu sene tamamlanacak

06.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak." dedi.