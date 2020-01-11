Varank: "(Türkiye'nin otomobili) Tanıtımı yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördü"
Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.
11.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:39
Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.
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Kaynak: AA