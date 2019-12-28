Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme,...
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Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme,...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Açılış töreni MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

28.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:27
Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması

Hediye takdimi

Açılış töreni - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme,...
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