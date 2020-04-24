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Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi, Haber

Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Sanayii Derneğinin Yönetim Kurulu Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

24.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:26
Varank: '(Türkiye'nin Otomobili) Fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Sanayii Derneğinin Yönetim Kurulu Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. (3)

Bakan Varank: (Türkiye'nin Otomobili) "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz."

Bakan Varank: (Türkiye'nin Otomobili) "Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak."

Varank: '(Türkiye'nin Otomobili) Fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık...

Kaynak: AA

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