Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Sanayii Derneğinin Yönetim Kurulu Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.
24.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:26
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Sanayii Derneğinin Yönetim Kurulu Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. (3)
Bakan Varank: (Türkiye'nin Otomobili) "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz."
Bakan Varank: (Türkiye'nin Otomobili) "Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak."
Kaynak: AA