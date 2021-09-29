Son dakika haberleri... Varank: 'Gençlerimizin içerisindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız' - Haberler
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Son dakika haberleri... Varank: "Gençlerimizin içerisindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız"

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntüler KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Açık Kaynak Platformu "42 Kocaeli" Yazılım Okulu açılış Töreni"nde konuştu.

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntüler KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Açık Kaynak Platformu "42 Kocaeli" Yazılım Okulu açılış Töreni"nde konuştu. (2)

Son dakika haberleri... Varank: Gençlerimizin içerisindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız

Son dakika haberleri... Varank: Gençlerimizin içerisindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız

Son dakika haberleri... Varank: Gençlerimizin içerisindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız

Son dakika haberleri... Varank: Gençlerimizin içerisindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız

Son dakika haberleri... Varank:
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Varank: 'Gençlerimizin içerisindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız' - Haberler
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