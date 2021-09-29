Son dakika haberleri... Varank: "Gençlerimizin içerisindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız"
Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntüler KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Açık Kaynak Platformu "42 Kocaeli" Yazılım Okulu açılış Töreni"nde konuştu.
KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Salonda katılımcılardan görüntüler KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Açık Kaynak Platformu "42 Kocaeli" Yazılım Okulu açılış Töreni"nde konuştu. (2)