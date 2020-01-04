: Varank: "Türkiye'nin dost ve kardeş Libya halkının yanında yer alması hem çıkarlarımız açısından...

04.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:56

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (3)

"Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. cumhurbaşkanımızın öncülüğünde babayiğitlerimiz ve tamamen profesyonel bir ekiple sessiz ve derinden bir çalışma yürüttük. Yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere aldırış etmedik, fikri ve mülkiyet hakları ülkemize ait olan doğuştan elektrikli 'Türkiye'nin otomobili'ni ülkemize tanıttık"

"Bu başarı AK PARTİ'nin Türkiye'yi nerelere getirdiğinin en açık göstergesidir. Bu proje bir otomobilden çok daha fazlası, yükselen Türkiye'nin aslında ayak sesleridir"

"Libya'da uluslararası güçlerin tek taraflı ortaya koyduğu tavıra karşı Türkiye'nin dost ve kardeş Libya halkının yanında yer alması hem çıkarlarımız açısından hem de tarihi sorumluluğumuz açısından bir olmazsa olmazdır"

Kaynak: AA

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