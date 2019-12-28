Varank: "Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.
28.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:36
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)
Kaynak: AA