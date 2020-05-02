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Varank: Türkiye'de maske ve koruyucu ekipman sorunu yok

Varank: Türkiye'de maske ve koruyucu ekipman sorunu yok
02.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de sağlık çalışanlarının maske ve koruyucu ekipman sorunu olmadığını belirterek, "Salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de sağlık çalışanlarının maske ve koruyucu ekipman sorunu olmadığını belirterek, "Salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttık" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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