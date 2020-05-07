Varank: "Türkiye, bu küresel krizde başarılı bir sınav veriyor"
07.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. (1)
Kaynak: AA