Varank: "Türkiye, aşı ve ilaç geliştirme hamlesiyle takip edilen bir ülke" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısında konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısında konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (1) Varank: "Türkiye, takip eden bir ülke değil, güçlü ekosisteminin sunduğu avantajla başlattığı aşı ve ilaç geliştirme hamlesiyle takip edilen bir ülke" Kaynak: AA