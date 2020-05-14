Varank: "Türk sanayisinin zayıflamasına asla müsaade etmeyeceğiz"
OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
14.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:23
OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA