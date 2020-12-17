Varank: "TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz."
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Varank: "TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz."

17.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:44
Varank:

Varank: "TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz.

Varank: "TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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