Varank: "TÜBİTAK KOVİD-19 Platformundaki bilim insanları, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladı."
16.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:45
Varank: "TÜBİTAK KOVİD-19 Platformundaki bilim insanları, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladı.
Varank: "TÜBİTAK KOVİD-19 Platformundaki bilim insanları, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun