Varank: "TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BOLU - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BOLU - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. (3)
Bakan Varank: "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı