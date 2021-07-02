Varank: "TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BOLU - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BOLU - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. (3)

Bakan Varank: "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı