Varank: "TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belgesi verildi"
Haberler » Güncel » Varank: "TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belgesi verildi" - Haber

Varank: "TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belgesi verildi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sertifika teslim töreni ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı.

31.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın konuşması

Sertifika teslim töreni ANKARA - Ticaret Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belgesi verildi"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler