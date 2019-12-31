Varank: "TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belgesi verildi"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sertifika teslim töreni ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı.
31.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:14
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Sertifika teslim töreni ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı. (4)
Kaynak: AA