Varank: "Teşviklerimizi daha esnek bir şekilde kurgulamaya başladık"
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Varank: "Teşviklerimizi daha esnek bir şekilde kurgulamaya başladık"

Katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.

11.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:02
Varank:

Katılımcılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın kürsüye gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Varank: "Teşviklerimizi daha esnek bir şekilde kurgulamaya başladık"
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